《傳聞》市場消息指，長和（００００１）已向馬來西亞最大無線營運商Ａｘｉａｔａ
Ｇｒｏｕｐ進行初步接觸，探討兩家公司的印尼電訊業務的潛在合併問題。
消息指，長和已就與Ａｘｉａｔａ旗下印尼無線業務，非正式地表現興趣，雙方暫時仍未進
行任何實質性的討論。
消息又指，印尼業務的潛在交易仍未有確定任何框架，討論仍處於早前階段，並不確定會否
達成交易。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/09/2019 09:01
《傳聞》長和（００００１）夥大馬電訊商洽合併印尼業務
《傳聞》市場消息指，長和（００００１）已向馬來西亞最大無線營運商Ａｘｉａｔａ
Ｇｒｏｕｐ進行初步接觸，探討兩家公司的印尼電訊業務的潛在合併問題。
消息指，長和已就與Ａｘｉａｔａ旗下印尼無線業務，非正式地表現興趣，雙方暫時仍未進
行任何實質性的討論。
消息又指，印尼業務的潛在交易仍未有確定任何框架，討論仍處於早前階段，並不確定會否
達成交易。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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