《傳聞》碧桂園發６年期美元優先票據，指導價６﹒６２５％範圍

《傳聞》碧桂園（０２００７）建議向機構投資者發售美元優先票據，市場消息人士指出，

其計劃發行６年期基準規模票據，首４年不可贖回，初步指導價在６﹒６２５％範圍。

該公司擬將票據發行所得款項淨額，用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。

該公司已委聘大摩、高盛及法國巴黎作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

