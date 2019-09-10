《傳聞》碧桂園（０２００７）建議向機構投資者發售美元優先票據，市場消息人士指出，
其計劃發行６年期基準規模票據，首４年不可贖回，初步指導價在６﹒６２５％範圍。
該公司擬將票據發行所得款項淨額，用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。
該公司已委聘大摩、高盛及法國巴黎作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理
人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/09/2019 10:37
《傳聞》碧桂園發６年期美元優先票據，指導價６﹒６２５％範圍
《傳聞》碧桂園（０２００７）建議向機構投資者發售美元優先票據，市場消息人士指出，
其計劃發行６年期基準規模票據，首４年不可贖回，初步指導價在６﹒６２５％範圍。
該公司擬將票據發行所得款項淨額，用於將於一年內到期的現有中長期境外債務的再融資。
該公司已委聘大摩、高盛及法國巴黎作為聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理
人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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