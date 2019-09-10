《魚缸博客》蘋果「唉瘋」發布會又到，舜宇話唔定好炒過瑞聲！

《魚缸博客》又到９月份中期，心水清嘅缸友梗係知道要炒咩，無錯啦梗係手機設備股，因

為蘋果發布會將會係聽日（１１日）凌晨舉行，預早入定小小貨都要。

其實蘋果概念，來來去去都係炒個幾隻，唔係瑞聲（０２０１８）就係舜宇

（０２３８２），再唔係就係比亞迪電子（００２８５）或者鴻騰精密（０６０８８），要落手

邊隻就要睇佢呢次有咩新野。

拿，網上流傳啦，呢次「唉瘋」１１，第一樣新突破就係行三鏡頭，第二樣就係有７種顏色

，重有就係充電連接位會再改為Ｔｙｐｅ－Ｃ，而放棄Ｌｉｇｔｎｉｎｇ。第三樣就係３Ｄ Ｔ

ｏｕｃｈ將會放棄同埋將會推出ｉＯＳ １３。

照網上流傳咁解讀，最大炒得起都應該係舜宇光學，因為佢點都係做鏡頭為主，喺「孖屐」

有主導地位。雖然目前「唉瘋」光學鏡頭都係來自寶島同泡菜國兩地，好似同舜宇無咩關係。但

有分析認為，蘋果想降低對鏡頭嘅，有機會舜宇喺２０２１年開始出貨６Ｐ鏡頭俾蘋果，對原本

供應商例如大立光、玉晶光等將會有不同程度影響。

其實行內人士點都有機會提早收風，唔係舜宇點會連續創新高？加上瑞聲早前都放曬聲氣話

，將會開發其他安卓手機「孖屐」，點解要開發？某程度上都係因為蘋果訂單減少，減少主要原

因係因為蘋果公司想將零件貨源風險分散，避免好似過往咁，第一陣水供貨不足影響收入。

所以點計算都係舜宇好炒過瑞聲，未來重有機會提高出貨量添！睇返舜宇股價，近日已經創

過歷史高位１２０﹒４銀。博客覺得今日急回四、五蚊係幾好嘅買入機會，喺蘋果手機推出後，

再度創新高都唔出奇，所以建議可以分段吸納股份，只要佢唔穿紅底都可以繼續死揸，每遇到跌

幅都可以溝貨。點解博客咁睇好，因為５Ｇ手機推出，換機週期啊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

