《傳聞共賞》內地快落實外資參與衍品市場，金融科技新政策將出台

《傳聞共賞》 內地快落實外資參與衍生產品市場；金融科技新政策將出台



《昔日傳聞》 長和（００００１）夥大馬電訊商洽合併印尼業務

尖沙咀地舖２５００萬沽，減價近４成易手

中石化力攻非油品業務；伊泰煤炭發展煤化工及製油產業

平保旗下金融壹帳通考慮申請新加坡虛擬銀行牌照

上海復宏漢霖本周招股，集資３９億元

華夏視聽年內港上市，集資１６億元

ＡＳＭ訂單增受惠５Ｇ發展；Ａ股出台措施吸引長期資本

中銀月中起下調樓按回贈，最高１％至１﹒７％

阿里巴巴擬斥１５７億入股網易雲音樂

中國半導體業將有利好政策；寶龍地產計劃加速現金回流

國家油氣管網公司選定３銀行當顧問

手遊商ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ本周聆訊，擬集７﹒８億元

阿里巴巴購網易考拉近尾聲，涉１５７億元

基金加注美團；山東黃金增加黃金產量

Ａ股場外配資趨活躍；人行短期內或降存款準備金率

零售轉弱，銅鑼灣耀華街地舖減價６成沽出

基金持續減持匯控（５）；李氏大藥廠（９５０）有動作

捷信通過上市聆訊，集資或加碼至最多１５６億元

中化中石油集團等８企籌萬億元，建石油貿易區塊鏈平台

中金發力科創板新上市業務；呷哺呷哺力攻火鍋外賣

翠華擬放售德輔道中巨舖，市值４億元

福壽園擬併購殯儀設施與墓園；內地中高端啤酒銷量勁

沙特阿美心儀東京上市，紐倫港恐落空

國美布局內地三四線市場；威高控股力拓海外醫療器械業務

內銀力攻消費貸款；郵儲行發展資管業務



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

