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即市新聞

11/09/2019 09:01

《傳聞》內地快落實外資參與衍生產品市場；金融科技新政策將出台

　　《傳聞》內地資本市場開放提速，繼取消ＱＦＩＩ投資額度限制之後，傳聞短期也會落實容
許外資參與衍生產品市場，對沖匯率風險，有助Ａ股與債市引入更多境外資金，中金公司
（０３９０８）成為受惠，短期上試１６元阻力。
　　市場消息稱，內地力推金融科技發展，預期有新政策出台，包括加快數字貨幣推出步伐，相
關股份如平保（０２３１８）有留意價值，股價回落至９０元附近可低吸。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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