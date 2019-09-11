《魚缸博客》十一國慶旅客熱度不減，金沙現價起分段買入！

《魚缸博客》仲有唔到一個月就到神州十一國慶啦，今年仲喺七十大壽添，一連七日嘅黃金

周相信繼續會為唔同行業製造商機。不過，香江近月政局不穩，所以本地零售股等都喺唔好掂住

。博客建議大家留意返濠賭股好啲。睇返最近８月嘅賭收數據，連續兩個月下跌，的確令人失望

，但跌完之後接連幾日都有資金吸納賭股，仲慢慢掃番上來添。

先同大家講下未來賭收嘅預測。馬交財政司就預測，九月份賭收仍然唔太理想，因為馬交第

三季整體服務出口可能會按年收縮。不過，大和噚日發表報告就話，９月份馬交博彩總收入會按

年增長３巴仙，至２２６﹒１１億澳門元，而且貴賓廳轉碼數可能錄得按月７至８巴仙嘅升幅。

雖然兩者對九月嘅預測就有啲分歧，但無論點都好，博客對十月賭收嘅表現仍然有信心。

根據神州網上旅遊產品平台喺上個月底發布嘅《２０１９國慶旅遊趨勢預測報告》，預計今

年國慶旅遊人次有望達到８億人，高過舊年嘅７﹒２６億人次，當中出境遊客仲佔多數。而且，

近排人仔開始回穩，離岸人仔由７﹒２升返去７﹒１，都有助資金流入濠賭股。

喺賭場貴賓廳生意下滑嘅趨勢之下，博客都喺比較睇好集中中場業務嘅金沙中國

（０１９２８），而且管理層都強調，未來收入將會繼續由中場同高端中場業務帶起。另外，通

常九月中大行分析師就會開始調查，今年各酒店嘅訂房率，去估計黃金周遊客人次同埋賭收。如

果保持到九成以上嘅訂房率，對賭場生意有相當正面嘅作用。

睇埋個公仔圖，金沙８月中同９月頭嘅兩個低位，築起咗兩個圓底，目前距離頸線即７月中

嘅高位約４０﹒５銀仲有水位。另外，佢由九月頭低位３４﹒２銀升返上來，以今日高位

３８﹒５銀計算，累積升幅都有近一成三，走勢相當唔錯。博客建議，可以喺現價起分段吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

