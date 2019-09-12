《傳聞》內房股投地意欲大減；本地商廈主動減租

《傳聞》市場消息稱，受到信貸貸款與海外融資政策收緊影響，內房股投地意欲大減，不少

內地一線城市地皮以底價成交，進一步影響房市氣氛。富力地產（０２７７７）昨日（１１日）

升收１３﹒１４元，短期將受制於１４元阻力。

另外，繼數碼港之後，傳聞本港再有商廈大業主主動減租，共度難關，物業收租股短期可能

繼續受壓。希慎興業（０００１４）昨日反彈上３２﹒１５元收市，宜趁高位減磅。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

