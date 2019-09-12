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即市新聞

12/09/2019 12:00

《魚缸博客》人行降準在即，內房股有炒作，融創爆發力或最大！

　　《魚缸博客》香江「孖屐」噚日（１１日）無厘頭急升，今日（１２日）先升後回吐，一度
守唔住二萬七關口，睇得出缸友仲未好有信心。依家全球經濟麻麻，又就快到月中聯儲局議息，
減唔減息，以至鮑叔放唔放鴿，大家都觀望留意。花旗國若果減息放鴿，魚缸走俏，內房股料進
一步有買盤支持！
　　人民銀行早排公布，為咗支持神州實體經濟發展，降低社會融資成本，決定喺下星期一
（１６日）全面下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，估計到時可以釋放資金約８０００
億銀（人仔﹒下同）。今次降準無疑對內房發展有某程度上嘅幫助，起碼就算中美貿易傾唔掂，
樓市仲可以頂住。
　　由於有阿爺力撐，內房股近排都應聲而升，而喺咁多隻內房股之中，博客就推介融創
（０１９１８），皆因佢今個月初公布咗８月份實現合同銷售金額約５１２﹒７億銀，按年增長
二成七！今年頭８個月，集團累計實現合同銷售金額約３０６５﹒８億銀，按年都增長一成五！
而融創８月出嘅中期業績，溢利就增近６２巴仙至１０２﹒８６億銀，期內收入都增近六成五。
喺未來下半年，融創都有哂計劃，預計會賣出超過４２０個項目，總可售資源預計超過５７００
億銀，其中Ｄ樓盤超過８０巴仙都位於一二線城市架！
　　再講，美銀美林亦睇好融創，皆因融創依家估值唔高，佢預期未來三年淨收益複合增長率達
２０巴仙、盈利透明度都會愈嚟愈高添，而且隨住金融開放之後，都會對內房行業有所支持，所
以就最睇好融創咁話！
　　睇返公仔圖，融創依家ＲＳＩ喺５０位置，保歷通道底部有上移跡象，短線部署現階段都抵
買，估計人行降準生效前後都會有炒作，短期有機會上返上個月高位３６﹒３５銀！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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