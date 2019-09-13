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即市新聞

13/09/2019 09:00

《傳聞共賞》細行推３年罰息期樓按鎖客，基金季結積極粉飾窗櫥

　《傳聞共賞》　細銀行推高回贈３年罰息期樓按鎖客，冀改善利潤
　　　　　　　　基金季結積極粉飾窗櫥；內地高端即食麵銷售續增長

　《昔日傳聞》　內房股投地意欲大減；本地商廈主動減租
　　　　　　　　內地快落實外資參與衍生產品市場；金融科技新政策將出台
　　　　　　　　長和（００００１）夥大馬電訊商洽合併印尼業務
　　　　　　　　尖沙咀地舖２５００萬沽，減價近４成易手
　　　　　　　　中石化力攻非油品業務；伊泰煤炭發展煤化工及製油產業
　　　　　　　　平保旗下金融壹帳通考慮申請新加坡虛擬銀行牌照
　　　　　　　　上海復宏漢霖本周招股，集資３９億元
　　　　　　　　華夏視聽年內港上市，集資１６億元
　　　　　　　　ＡＳＭ訂單增受惠５Ｇ發展；Ａ股出台措施吸引長期資本
　　　　　　　　中銀月中起下調樓按回贈，最高１％至１﹒７％
　　　　　　　　阿里巴巴擬斥１５７億入股網易雲音樂
　　　　　　　　中國半導體業將有利好政策；寶龍地產計劃加速現金回流
　　　　　　　　國家油氣管網公司選定３銀行當顧問
　　　　　　　　手遊商ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ本周聆訊，擬集７﹒８億元
　　　　　　　　阿里巴巴購網易考拉近尾聲，涉１５７億元
　　　　　　　　基金加注美團；山東黃金增加黃金產量
　　　　　　　　Ａ股場外配資趨活躍；人行短期內或降存款準備金率
　　　　　　　　零售轉弱，銅鑼灣耀華街地舖減價６成沽出
　　　　　　　　基金持續減持匯控（５）；李氏大藥廠（９５０）有動作
　　　　　　　　捷信通過上市聆訊，集資或加碼至最多１５６億元
　　　　　　　　中化中石油集團等８企籌萬億元，建石油貿易區塊鏈平台
　　　　　　　　中金發力科創板新上市業務；呷哺呷哺力攻火鍋外賣
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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