《傳聞》基金季結積極粉飾窗櫥；內地高端即食麵銷售續增長

《傳聞》市場消息稱，港股經過過去數月大幅下跌之後，基金正積極粉飾窗櫥，其中一個目
標為小米集團（０１８１０），昨日（１２日）升收９﹒４元，短期將向１０元大關進發。
另外，市場消息稱，內地高端即食麵銷售增長持續上升，幅度達到２成，支持統一企業中
國（００２２０）股價持續向上，昨日升收８﹒８３元，有力上破９元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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