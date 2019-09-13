《魚缸博客》政府勢收農地重啟公私營合作，恒地或成大贏家！

《魚缸博客》政府近幾個月處理政局問題嘅表現，缸友有目共睹㗎啦，魚缸之前就剎晒車，

不過依家總算鏟高返啲。最近有缸邊消息話，政府想收返啲農地興建多啲公屋，想救一救民望。

博客就覺得今次係好時機啦，因為之前政府無壓力，由年頭講到政局問題發生之前都無聲氣，依

家無計可施而要出招挽救民意嘅機會極大，今次最受惠相信就係農地存貨達人恆地

（０００１２）。

缸友可能好奇點解唔係新地（０００１６），博客知道大家睇咗大和同花旗份報告，話新地

唔反對港府收回農地，加快發展新市鎮同公屋仲好，加上過去幾年用低價積累咗巨大嘅住宅土地

，預期新地可能成為潛在得益者。不過，博客要提醒返，政府目前係想釋放土地，而唔係收多啲

住宅地，當然唔排除有利好，但數到最得益嘅一定係恆地囉！

不過，最近關於地產佬嘅消息又點止咁少，噚日（１２日）一手空置稅終於再有消息，發展

商如果未有轉售或者出租超過６個月嘅單位，就須繳交相當於應課差餉租值兩倍嘅空置稅，亦係

大約樓價５％。不過博客就覺得唔太利淡，一方面你有張良計，我有過牆梯，地產佬總有方法避

開空置稅，例如唔好太快起好層樓，另一方面方案一樣要喺立法會復會審議，之後都唔知幾耐先

完成二、三讀，所以缸友未需要太擔心住。

講返恆地，中期成績表其實唔算好，純利按年少咗一半，得７５﹒１５億銀。雖然中期息同

上年一樣每股０﹒５銀，但上半年收入跌３８巴仙到８１﹒２９億銀，除稅前盈利都減少４６巴

仙到８４﹒９７億銀，缸友擔心係正常。不過，各大行都係信心十足，交銀國際、高盛、花旗都

依然畀緊「掃貨」評級！

至於部署方面，恆地技術走勢同其他本地地產佬好相似，都好似係好緊見反彈，不過上個月

中見過３５銀，今個月頭又見過３５﹒６銀，好似有啲雙底跡象，所以建議缸友今個月睇定啲。

如果魚缸之後受消息利好踏高，短期可以博一博上百天線近４１銀。如果睇好長遠受政府收地利

好，咗可以就要等一等，等個反彈浪完晒，進入回調浪，穿咗３５銀關口之後，近今年頭３３銀

水位就可以重新掃貨，上望今年高位４４銀水平啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

