《傳聞共賞》設施遇襲沙特阿美恐延遲上市

《傳聞共賞》 設施遇襲沙特阿美估值料減，恐延遲上市

本港多個新盤加快開售；外資險企在中國市佔升



《昔日傳聞》 細銀行推高回贈３年罰息期樓按鎖客，冀改善利潤

基金季結積極粉飾窗櫥；內地高端即食麵銷售續增長

內房股投地意欲大減；本地商廈主動減租

內地快落實外資參與衍生產品市場；金融科技新政策將出台

長和（００００１）夥大馬電訊商洽合併印尼業務

尖沙咀地舖２５００萬沽，減價近４成易手

中石化力攻非油品業務；伊泰煤炭發展煤化工及製油產業

平保旗下金融壹帳通考慮申請新加坡虛擬銀行牌照

上海復宏漢霖本周招股，集資３９億元

華夏視聽年內港上市，集資１６億元

ＡＳＭ訂單增受惠５Ｇ發展；Ａ股出台措施吸引長期資本

中銀月中起下調樓按回贈，最高１％至１﹒７％

阿里巴巴擬斥１５７億入股網易雲音樂

中國半導體業將有利好政策；寶龍地產計劃加速現金回流

國家油氣管網公司選定３銀行當顧問

手遊商ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ本周聆訊，擬集７﹒８億元

阿里巴巴購網易考拉近尾聲，涉１５７億元

基金加注美團；山東黃金增加黃金產量

Ａ股場外配資趨活躍；人行短期內或降存款準備金率

零售轉弱，銅鑼灣耀華街地舖減價６成沽出

基金持續減持匯控（５）；李氏大藥廠（９５０）有動作



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

