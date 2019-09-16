《魚缸博客》蒙牛近８０億買貝拉米買貴咗？睇媽媽論壇就有答案！

《魚缸博客》話說今日（１６日）蒙牛（０２３１９）公布一項消息，計劃用７８﹒６億港

紙，收購澳洲有機奶粉生產商「ＢＥＬＬＡＭＹ‘Ｓ」（貝拉米）全部股權，按照貝拉米上個禮

拜五（１３日）喺澳交所收市價，蒙牛收購價貴五成有多。

博客聽到呢個價錢，第一句就係「哇，使唔使咁貴啊？」用得高價搶，唔使問阿貴一定好多

人爭，近年來中資奶企為咗重建聲威，不停收購外資奶企，都係睇中紐西蘭、荷蘭、澳洲呢啲乳

業發達地方，希望藉來佬貨品牌效用帶動銷量。

點樣先知呢隻奶粉買有無買貴？博客做功課嘅方法好簡單，就係睇媽媽論壇啦！依家網上大

型親子論壇得幾個，博客搵咗貝拉米╱ＢＥＬＬＡＭＹ呢兩個關鍵字，發現香港啲媽媽們對呢隻

有機奶粉評價唔錯，博客重搵過身邊啲媽咪朋友，佢地都話如果有皮膚敏感嘅小朋友，飲呢隻貝

拉米好似係幾好，而且ＢＢ仔面色紅潤咁話。

以上意見僅供參考啦，但可以初步肯定蒙牛應該係有買貴無買錯，今日股價急跌，最主要可

能係因為大家都覺得個溢價咁高，究竟回唔回到本都係一個大問題。博客又咁睇，近年來國家都

扶植乳業發展，呢幾年都開始見有起色，神州乳企或者可能要借助外地乳企嘅一啲技術或者奶源

供應去提高品質；唯一要注意嘅係，貝拉米係做有機奶粉，究竟佢點樣量產咁多供應神洲呢？呢

個都係一大難題。

睇返股價圖，今日蒙牛一支大陰低開低走，曾經失守過３０銀關口，低見２９﹒６銀，但最

後又剷返上去３０銀關口，博客認為佢喺呢個關口力度防守性都幾大，可以係３０銀左右分注買

入。接落嚟就睇班分析師點睇呢單收購ＤＥＡＬ，如無意外都係呢兩日出，分析師嘅意見將會左

右大局，上望暫時先看３２銀先食一注，３４銀沽晒；如果失守２９銀就唔好死揸啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

