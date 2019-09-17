《傳聞》新資金流入Ａ股；中國將出台「不可靠實體清單」

《傳聞》中國工業生產等經濟數據表現差強人意，但Ａ股表現堅穩，滬綜指守穩三千點。據

悉中國房市降溫，部分資金轉投Ａ股，短期Ａ股強勢持續，可在１５元以下低吸安碩Ａ５０中國

（０２８２３）。

市場消息稱，中國快將出台「不可靠實體清單」，回擊美國對中國企業實施歧視性措施，

矛頭指向美國企業，對依賴美國市場與訂單的公司可能受到拖累。舜宇光學（０２３８２）昨日

（１６日）跌收１１７﹒９元，不宜失守１１５元支持位。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

