《傳聞》中國工業生產等經濟數據表現差強人意，但Ａ股表現堅穩，滬綜指守穩三千點。據
悉中國房市降溫，部分資金轉投Ａ股，短期Ａ股強勢持續，可在１５元以下低吸安碩Ａ５０中國
（０２８２３）。
市場消息稱，中國快將出台「不可靠實體清單」，回擊美國對中國企業實施歧視性措施，
矛頭指向美國企業，對依賴美國市場與訂單的公司可能受到拖累。舜宇光學（０２３８２）昨日
（１６日）跌收１１７﹒９元，不宜失守１１５元支持位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/09/2019 09:01
《傳聞》新資金流入Ａ股；中國將出台「不可靠實體清單」
《傳聞》中國工業生產等經濟數據表現差強人意，但Ａ股表現堅穩，滬綜指守穩三千點。據
悉中國房市降溫，部分資金轉投Ａ股，短期Ａ股強勢持續，可在１５元以下低吸安碩Ａ５０中國
（０２８２３）。
市場消息稱，中國快將出台「不可靠實體清單」，回擊美國對中國企業實施歧視性措施，
矛頭指向美國企業，對依賴美國市場與訂單的公司可能受到拖累。舜宇光學（０２３８２）昨日
（１６日）跌收１１７﹒９元，不宜失守１１５元支持位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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