《傳聞》內地方便麵銷量復增；中秋假日內地葡萄酒銷售勁升

《傳聞》市場消息稱，今年來中國方便麵銷量恢復正增長，除了高端方便麵帶動之外，外賣

補貼縮減，也有利方便麵銷量。康師傅（００３２２）昨日（１６日）逆市升收１１﹒２４元，

短期向１２元進發。

另外，市場消息稱，剛過去的中秋假日內地葡萄酒銷售較平日勁增逾倍，加上國慶假日將至

，消息有利相關股份，可在０﹒４６元至０﹒４８元低吸王朝酒業（００８２８），止蝕位為０

﹒４２元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

