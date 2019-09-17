《魚缸博客》鋰價暫時未見有反彈空間，贛鋒鋰業暫只宜短線操作！

《魚缸博客》魚缸近排回落，某程度上已經反映咗唔少利好消息，今日一開市更已經守唔住

二萬七。隨住香江政局仍然未見有任何起色，加上花旗國同神州貿易談判又寸步難行，炒股唔炒

市似乎都繼續成為魚缸嘅主旋律。

近排博客就留意到有贛鋒鋰業（０１７７２）平時冇乜資金流入，成交唔夠一千萬，但呢兩

日就明顯見有資金流入，而且仲有升勢配合，短線都有望繼續有炒作。贛鋒主要從事鋰產品同鋰

電新材料嘅研發同銷售，而鋰主要係新能源車同智能電話電池嘅主要原材料。不過，隨住神州取

消電動車補貼，加上全球智能電話出貨量又冇咩增長；同時，美中貿易戰又持續處於膠著嘅狀態

，所以鋰價今年以嚟都係潛水為主。

睇返贛鋒近年嘅業績表現，單睇上半年，成績冇咩出色嘅地方，純利按年少咗超過五成九；

毛利率更加係大跌超過１９個百分點。而舊年都係少賺近四成二，毛利率跌超過４個百分點。業

績失色，冇基本面配合下，都好難寄望佢會長升長有，所有缸友都係唔係太貪心，見好就收。

不過，電動車始終係全球汽車「孖屐」未來嘅大趨勢，加上智能電話持續升級，「孖屐」未

來對鋰嘅需求都應該係有增冇減，贛鋒業績仍有望翻身架。技術上，贛鋒喺今年二月尾高見

１６﹒２７９銀兼破頂後就不斷向下碌，直至喺今年九月頭低見８﹒２銀後開始反彈，之後進入

咗橫行區間。該股噚日開始見異動，急升近７巴仙破埋條５０天線（９﹒８７銀），今日繼續爆

上，暫時半日最多彈起超過９巴仙，一舉收復百天線（１０﹒６２銀）同埋條頸線。目前１４天

ＲＳＩ已經到達７３，ＭＡＣＤ牛差距亦都明顯擴大，短線「他屐」睇六月橫行區頂部位置，大

約１１﹒７銀左右，跌穿９﹒５銀就散水啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

