《傳聞》本港期指淡友大反攻；保險資金半年結減磅套現

《傳聞》穆迪降低香港信貸評級展望至負面的壞消息陸續有來，傳期指淡友大反攻，累積逾

十萬張期指空倉，匯豐控股（００００５）等重磅股隨時再度成為造淡工具，匯控昨日

（１７日）失守６０元，以５９﹒７５元收市。

另外，滬綜指數昨日下跌１﹒７％，失守三千點大關，傳聞保險資金半年結減磅套現，險企

鎖定上半年的投資回報率。平保（０２３１８）昨日跌收９３﹒３元，９０元支持力強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

