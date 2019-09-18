《傳聞》穆迪降低香港信貸評級展望至負面的壞消息陸續有來，傳期指淡友大反攻，累積逾
十萬張期指空倉，匯豐控股（００００５）等重磅股隨時再度成為造淡工具，匯控昨日
（１７日）失守６０元，以５９﹒７５元收市。
另外，滬綜指數昨日下跌１﹒７％，失守三千點大關，傳聞保險資金半年結減磅套現，險企
鎖定上半年的投資回報率。平保（０２３１８）昨日跌收９３﹒３元，９０元支持力強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/09/2019 09:01
《傳聞》本港期指淡友大反攻；保險資金半年結減磅套現
《傳聞》穆迪降低香港信貸評級展望至負面的壞消息陸續有來，傳期指淡友大反攻，累積逾
十萬張期指空倉，匯豐控股（００００５）等重磅股隨時再度成為造淡工具，匯控昨日
（１７日）失守６０元，以５９﹒７５元收市。
另外，滬綜指數昨日下跌１﹒７％，失守三千點大關，傳聞保險資金半年結減磅套現，險企
鎖定上半年的投資回報率。平保（０２３１８）昨日跌收９３﹒３元，９０元支持力強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態18/09/2019
南韓首爆非洲豬瘟 撲殺4千豬
|生財有道17/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：中聯重科或可上破6元
|FOCUS17/09/2019
【FOCUS】油田珍珠港 侵侵偷偷笑
|生財有道17/09/2019
【東九新地標】海濱匯擁智慧商廈元素 領展：積極引入綠色概念
|興證快訊17/09/2019
港交所收購倫敦交易所
|數碼轉型攻略17/09/2019
善用數碼通訊軟件 進修或求職可網上面試
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰