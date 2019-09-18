  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/09/2019 09:01

《傳聞》本港期指淡友大反攻；保險資金半年結減磅套現

　　《傳聞》穆迪降低香港信貸評級展望至負面的壞消息陸續有來，傳期指淡友大反攻，累積逾
十萬張期指空倉，匯豐控股（００００５）等重磅股隨時再度成為造淡工具，匯控昨日
（１７日）失守６０元，以５９﹒７５元收市。
　　另外，滬綜指數昨日下跌１﹒７％，失守三千點大關，傳聞保險資金半年結減磅套現，險企
鎖定上半年的投資回報率。平保（０２３１８）昨日跌收９３﹒３元，９０元支持力強。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態18/09/2019
南韓首爆非洲豬瘟 撲殺4千豬
生財有道17/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：中聯重科或可上破6元
FOCUS17/09/2019
【FOCUS】油田珍珠港 侵侵偷偷笑
生財有道17/09/2019
【東九新地標】海濱匯擁智慧商廈元素 領展：積極引入綠色概念
興證快訊17/09/2019
港交所收購倫敦交易所
數碼轉型攻略17/09/2019
善用數碼通訊軟件 進修或求職可網上面試
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金