《魚缸博客》唉瘋銷情強勁，核心供應商通達（６９８）仲有水位！

《魚缸博客》踏入九月份，手機設備股有一番炒作，因為包括蘋果在內，唔少公司都陸續推

出新款手機。上年「唉瘋」嘅銷情疲弱，加上蘋果今年仲未好似神州電訊商華為同小米

（０１８１０）咁推出５Ｇ手機，孖屐對「唉瘋」嘅銷情都成疑。但最近唔少數據顯示，今年新

「唉瘋」嘅預售情況理想，作為蘋果手機零件供應商之一嘅通達集團（００６９８）當然都獲睇

好！

通達喺２０１６年就開始為蘋果「唉瘋」提供防水同精密結構件，並喺於今年獲納入蘋果核

心供應鏈廠商名單。講返今年「唉瘋」嘅銷情，蘋果三款新「唉瘋」，包括「唉瘋」１１、

「唉瘋」１１ Ｐｒｏ及「唉瘋」１１ Ｐｒｏ Ｍａｘ，價格比起之前嘅ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ

低５０美銀，而且仲送埋１２個月嘅Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋服務。

而喺開售當晚，「唉瘋」１１喺神州電商平台短短一分鐘內已突破逾億元人仔，睇嚟蘋果減

價策略對促進銷情都有幾大幫助。有最強蘋果分析師之稱嘅天風國際證券分析師郭明錤，仲將今

年新「唉瘋」出貨量預測值由之前嘅６５００至７０００萬部，上調至７０００至７５００萬部

。

睇返最新今日嘅大行報告，大華繼顯維持對佢嘅買貨評級，「他屐」維持喺０﹒７８銀。而

睇返通達嘅市盈率，維持喺７﹒６倍，比起同業瑞聲（０２０１８）嘅１２﹒９倍、舜宇光學（

０２３８２）嘅４６﹒５倍，以及比亞迪電子（００２８５）嘅１１﹒４倍都要低，所以都仲係

抵買。

根據佢嘅公仔圖，目前股價突破多條主要平均線，呢兩日更加企喺保歷加通道嘅上方，

ＭＡＣＤ牛熊買入訊號仍然持續。博客建議，可以考慮現價分段買入，阻力位大概睇今年５月頭

嘅下跌裂口，即係８毫子左右。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

