《傳聞》國慶內地出境遊火爆；信義玻璃廣西設生產線擴產能

《傳聞》市場消息稱，國慶長假期內地出境遊火爆，估計增幅達到雙位數，內地航空股有留

意價值，南方航空（０１０５５）昨日（１８日）逆市上升近３％，以４﹒９元收市，有力重上

５元。

另外，信義玻璃（００８６８）股價呈強勢，昨日逆市升收８﹒８２元收市。據悉信義玻璃

配合內地中西部發展，在廣西投資汽車玻璃生產線，擴大產能，支持股價向９元進發。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

