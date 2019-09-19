《傳聞》市場消息稱，國慶長假期內地出境遊火爆，估計增幅達到雙位數，內地航空股有留
意價值，南方航空（０１０５５）昨日（１８日）逆市上升近３％，以４﹒９元收市，有力重上
５元。
另外，信義玻璃（００８６８）股價呈強勢，昨日逆市升收８﹒８２元收市。據悉信義玻璃
配合內地中西部發展，在廣西投資汽車玻璃生產線，擴大產能，支持股價向９元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/09/2019 09:01
《傳聞》國慶內地出境遊火爆；信義玻璃廣西設生產線擴產能
《傳聞》市場消息稱，國慶長假期內地出境遊火爆，估計增幅達到雙位數，內地航空股有留
意價值，南方航空（０１０５５）昨日（１８日）逆市上升近３％，以４﹒９元收市，有力重上
５元。
另外，信義玻璃（００８６８）股價呈強勢，昨日逆市升收８﹒８２元收市。據悉信義玻璃
配合內地中西部發展，在廣西投資汽車玻璃生產線，擴大產能，支持股價向９元進發。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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