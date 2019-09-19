《傳聞》騰訊（００７００）擬推微信版「花唄」，攻信貸消費金融

《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）將會拓展信貸消費金融市場。微信版「花唄」，

即「先消費，再付款」的信用支付產品或於今年第四季上線，目前正與銀行、持牌消費金融公司

進行洽談。

不過，內地已有支付寶的螞蟻花唄、京東的白條、美團（０３６９０）的閃付、蘇寧的任性

付，反映科網巨頭的信用支付產品在內地一早已經遍地開花，微信在這個時候才加入相對較遲。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

