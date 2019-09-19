《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）將會拓展信貸消費金融市場。微信版「花唄」，
即「先消費，再付款」的信用支付產品或於今年第四季上線，目前正與銀行、持牌消費金融公司
進行洽談。
不過，內地已有支付寶的螞蟻花唄、京東的白條、美團（０３６９０）的閃付、蘇寧的任性
付，反映科網巨頭的信用支付產品在內地一早已經遍地開花，微信在這個時候才加入相對較遲。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/09/2019 09:01
《傳聞》騰訊（００７００）擬推微信版「花唄」，攻信貸消費金融
《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）將會拓展信貸消費金融市場。微信版「花唄」，
即「先消費，再付款」的信用支付產品或於今年第四季上線，目前正與銀行、持牌消費金融公司
進行洽談。
不過，內地已有支付寶的螞蟻花唄、京東的白條、美團（０３６９０）的閃付、蘇寧的任性
付，反映科網巨頭的信用支付產品在內地一早已經遍地開花，微信在這個時候才加入相對較遲。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道19/09/2019
【上天下海】港商看準無人機新錢途
|國際動態19/09/2019
沙特交代受襲證據 矛頭直指伊朗
|中國故事18/09/2019
打造巨型貨運站 白雲機場華南佔優
|生財有道18/09/2019
豬供應告急 中糧肉食勝在肉多
|生財有道18/09/2019
內地股市回暖 中金公司發福在望
|剖析天下18/09/2019
沉睡多年終爆發 金價料見2000美元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰