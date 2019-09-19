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即市新聞

19/09/2019 09:01

《傳聞》騰訊（００７００）擬推微信版「花唄」，攻信貸消費金融

　　《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）將會拓展信貸消費金融市場。微信版「花唄」，
即「先消費，再付款」的信用支付產品或於今年第四季上線，目前正與銀行、持牌消費金融公司
進行洽談。
　　不過，內地已有支付寶的螞蟻花唄、京東的白條、美團（０３６９０）的閃付、蘇寧的任性
付，反映科網巨頭的信用支付產品在內地一早已經遍地開花，微信在這個時候才加入相對較遲。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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