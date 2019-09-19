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即市新聞

19/09/2019 11:58

《魚缸博客》南方能源再瀉都唔可以沾手，事關升跌勢全賴北水！

　　《魚缸博客》當缸友們以為魚缸三連跌兼三連陰之後，應該有機會蜈蚣彈，點知今日開多支
大陰燭，半日仲試過插水３００點。
　　日前三桶油畀缸友追住掟之際，煤炭佬普遍都有力撐，除咗藍戰士神華（０１０８８）之際
，好多資金都追入南方能源（０１５７３），但博客建議缸千萬唔做沾手啊！
　　其實南方能源好耐之前已經進入咗「仙佬」行列，不過近期因為納入港股通名單，所以先有
得蜈蚣彈。不過，睇番佢啲被動買賣，淨買入同淨賣出多數都係嚟自神州，當中間唔中出現嘅係
中國創盈市場服務，所以食粥食飯真係全賴北水，但唔好忘記阿爺近十一國慶先出手咋喎！北水
幾時斷真係無人會知。
　　如果缸友係想掃一掃能源佬，就更加唔應該搵南方能源。事關睇完中期業績表，實現收益得
２﹒８２億人仔，比上年少近一成之餘，純利得逾９５２０萬人仔，又比上年少近一成四，更重
要係無息派，由２０１６年到今年中期都無派過，所以真係無掃貨嘅理由。
　　不過，最致命嘅係主席已經金蟬?殼，就上個月初公司主席徐波用老婆間
Ｌａｖｅｎｄｅｒ　Ｒｏｗ掟咗逾２億股，佔公司近３２巴仙ＳＨＡＲＥＳ㗎。賣完之後，徐波
持股量已經降至僅近１３９３萬股，僅佔公司約２巴仙ＳＨＡＲＥＳ，已經唔再係公司主要股東
。連主席都跳船，博客真係唔敢掃貨。
　　不過，博客相信依然會有一班炒家追住掃，所以就同缸友講下技術走勢。今日已經係四連跌
兼四連陰，接近回吐晒上星期五（１３日）嗰四成升幅，仲有形成一條下降軌嘅跡象，而成交都
睇得出炒家想散，每日成交都縮減。不過，如果用ＭＡＣＤ睇，快線同慢線都仲向上緊，出現背
馳，南方能源短線都仲有可能會有反彈，但風險真係太大，缸友都係量力而為啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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