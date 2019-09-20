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即市新聞

20/09/2019 09:00

《傳聞共賞》融資融券標的股份擴，山東黃金或向母公司收購金礦

　《傳聞共賞》　內地部分景區門票降；融資融券標的股份進一步擴大
　　　　　　　　山東黃金（０１７８７）可能向母公司收購金礦

　《昔日傳聞》　倫交所聘摩根大通作顧問，阻港交所（００３８８）收購
　　　　　　　　騰訊擬推微信版「花唄」，攻信貸消費金融或第四季上線
　　　　　　　　國慶內地出境遊火爆；信義玻璃廣西設生產線擴產能
　　　　　　　　本港期指淡友大反攻；保險資金半年結減磅套現
　　　　　　　　新資金流入Ａ股；中國將出台「不可靠實體清單」
　　　　　　　　內地方便麵銷量復增；中秋假日內地葡萄酒銷售勁升
　　　　　　　　設施遇襲沙特阿美估值料減，恐延遲上市
　　　　　　　　本港多個新盤加快開售；外資險企在中國市佔升
　　　　　　　　細銀行推高回贈３年罰息期樓按鎖客，冀改善利潤
　　　　　　　　基金季結積極粉飾窗櫥；內地高端即食麵銷售續增長
　　　　　　　　內房股投地意欲大減；本地商廈主動減租
　　　　　　　　內地快落實外資參與衍生產品市場；金融科技新政策將出台
　　　　　　　　長和（００００１）夥大馬電訊商洽合併印尼業務
　　　　　　　　尖沙咀地舖２５００萬沽，減價近４成易手
　　　　　　　　中石化力攻非油品業務；伊泰煤炭發展煤化工及製油產業
　　　　　　　　平保旗下金融壹帳通考慮申請新加坡虛擬銀行牌照
　　　　　　　　華夏視聽年內港上市，集資１６億元
　　　　　　　　ＡＳＭ訂單增受惠５Ｇ發展；Ａ股出台措施吸引長期資本
　　　　　　　　中銀月中起下調樓按回贈，最高１％至１﹒７％
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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