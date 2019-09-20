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即市新聞

20/09/2019 11:58

《魚缸博客》錦欣生殖（１９５１）似預備回吐，有多餘錢可吼低吸

　　《魚缸博客》近半年上市新股入面，錦欣生殖（０１９５１）係博客張觀察名單之一，點解
？好簡單，商業機構有乜好搵過幫人生仔？
　　點解話生仔潛力咁大，係因為現今人類生育開始重質不重量，博客個朋友廿幾歲女又話開始
雪定啲卵子等第日用；阿邊對夫婦又話人工受孕要使十幾廿萬，而且唔包「中獎」，呢一行真係
長做長有。
　　錦欣生殖其實就係做緊相關嘅嘢，原則上呢一行叫係高科技生物行業，但相對地比開發新藥
或者新治療技術成熟得多，有一套完整產業鏈，搵錢能力相對地強。今年上半年公司收入同營利
大升一倍，主要係因為係花選國買咗間「取卵公司」，幫助公司收入大升。
　　博客即時聯想到，祖國咁多有錢人都話想去花旗國生Ｂ，錦欣生殖搞返個「一條龍中獎服務
」，由受孕到生Ｂ都喺花旗國，搞一單生意收返一球半球就走唔甩，真係肥過肥仔水。當然啦，
呢啲都係博客憧憬，佢業務都未去到呢啲位，佢依加主要都係幫不育夫婦受孕同埋以取卵服務為
主。
　　睇返股價方面，自從佢被納入恆生綜指成分股之後，股價日日都飛高高，噚日（１９日）重
破頂見１２﹒６８銀。呢兩日重見到兩支「陀螺」，博客認為佢差不多開始有班人貨底喺
８、９銀，依家開始預備食胡，所以可以等佢回一回先買入。不過，有兩種玩法，如果中長期投
資者，可能要跌返落１０銀樓下開始吸貨；如果想短炒博反彈，可以考慮吼佢出現大陰燭之後就
入手，有５巴仙食已經唔錯，相信短期重有炒上落空間。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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