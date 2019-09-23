《傳聞》市場消息指出，由於內地電廠庫存普遍高企，煤炭產銷跌勢持續，煤企收入受到影
響，短期煤股走勢難跑贏大市。神華（０１０８８）續在１５﹒６元至１６﹒２元之間好淡爭持
。
另外，市場消息指出，小米（０１８１０）拓展手機等智能產品之外，據悉也積極發展產業
基金，布局多間智能製造與半導體公司，部分已申請科創板上市。小米上周五（２０日）升收９
﹒２５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/09/2019 09:01
《傳聞》內地煤炭產銷續跌；小米積極發展產業基金
《傳聞》市場消息指出，由於內地電廠庫存普遍高企，煤炭產銷跌勢持續，煤企收入受到影
響，短期煤股走勢難跑贏大市。神華（０１０８８）續在１５﹒６元至１６﹒２元之間好淡爭持
。
另外，市場消息指出，小米（０１８１０）拓展手機等智能產品之外，據悉也積極發展產業
基金，布局多間智能製造與半導體公司，部分已申請科創板上市。小米上周五（２０日）升收９
﹒２５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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