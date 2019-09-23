  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2019 11:22

《傳聞》傳內地手遊開發商玩友時代上市最多籌６﹒４７億元

　　《傳聞》市場消息指，內地手機遊戲開發商及營運商玩友時代（ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ）
計劃發售以每股１﹒５２元至１﹒９６元，發售３﹒３億股，集資額介乎５﹒０２億至６﹒４７
億元。以此招股價範圍，公司估值介乎３３至４３億元。
　　公司集資所得將用作進一步拓展及提升其遊戲組合、研發核心專有技術，以及開發新手機遊
戲及遊戲的新語言版本的研發活動，並用於優化現有遊戲等。


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態23/09/2019
美增兵中東 伊朗揚言反擊入侵者
生財有道20/09/2019
【嚟緊炒D乜】大家樂近期股價跌幅過大 21元水平4厘息趁低吸
生財有道20/09/2019
【地皮截標】啟德商業地重推反應遜收5標書 估值最高逾86億
FOCUS20/09/2019
【FOCUS】「採購牌」效果難料 減息難北京「換藥」
生財有道20/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中銀香港可繼續持有
樓市「胡」言20/09/2019
《收回土地條例》先反對後贊成 敏感時刻能做嗎？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金