《傳聞》傳內地手遊開發商玩友時代上市最多籌６﹒４７億元

《傳聞》市場消息指，內地手機遊戲開發商及營運商玩友時代（ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ）

計劃發售以每股１﹒５２元至１﹒９６元，發售３﹒３億股，集資額介乎５﹒０２億至６﹒４７

億元。以此招股價範圍，公司估值介乎３３至４３億元。

公司集資所得將用作進一步拓展及提升其遊戲組合、研發核心專有技術，以及開發新手機遊

戲及遊戲的新語言版本的研發活動，並用於優化現有遊戲等。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

