《魚缸博客》打邊爐季節又到，海底撈（６８６２）有防守力可吸納

《魚缸博客》下星期就到「十一黃金周」喇，神州一連七日嘅假期，內地缸友就梗喺唔會留

喺屋企啦！所以每次一到黃金周，神州缸友都會帶動到周圍嘅消費，令一眾鋪頭餐廳老闆都好興

奮。而近排個天氣又開始涼涼地，最啱就喺同一大班人一齊打便爐喇！所以博客今次就嚟介紹海

底撈（０６８６２）。

海底撈喺全球有５９３家分店，佢嘅發展一年比一年快，雖然今年市道麻麻地，但剩喺今年

上半年佢哋就已經再新開張咗１３０家餐廳，餐廳分布除咗喺神州之外，佢仲有喺寶島、香江、

獅城、泡菜國、東瀛同花旗國等等都有分店，令到缸友喺邊到都可以搵到呢一份家鄉味。

喺８月嗰時，海底撈就公布咗截至６月３０日止嘅中期業績，純利增近４１巴仙至９﹒１１

億元（人仔﹒下同），而餐廳經營收入升約５８巴仙至約１１３﹒３１億銀，人均消費

１０４﹒４銀，增約４巴仙，同店銷售增長近５巴仙，同店平均翻枱率為每天５﹒２次，成績相

當省鏡！海底撈話未來仲會繼續拓展餐廳網絡，包括餐廳密度同覆蓋地區，及策略性地尋求收購

業務及資產。

另外，佢哋又發展智慧化科技去減低人手成本，就好似佢哋依家有３間分店就開始用緊智慧

機械臂同智慧配鍋機，有成１７９家店已經用緊智慧傳菜機器人。到時應該會慳到唔少人手同人

工錢！海底撈最新就同中國通天酒業合作，推出一款搭配火鍋飲用嘅「海底撈微泡山葡萄酒」。

紅酒配火鍋就哂冬天打便爐暖暖身，除咗應該好受食客歡迎之外，海底撈咁有諗頭，下半年表現

應該都相當強勢！

今日「孖屐」又再仆低，海底撈喺依家嗰市度算硬淨。睇公仔圖，佢依家位於ＲＳＩ ５０

水平，屬可買入訊號，不過ＭＡＣＤ熊差距有擴大跡象，可以等佢股價跌到落３３﹒７５港銀先

吸納！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

