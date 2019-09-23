  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/09/2019 11:58

《魚缸博客》打邊爐季節又到，海底撈（６８６２）有防守力可吸納

　　《魚缸博客》下星期就到「十一黃金周」喇，神州一連七日嘅假期，內地缸友就梗喺唔會留
喺屋企啦！所以每次一到黃金周，神州缸友都會帶動到周圍嘅消費，令一眾鋪頭餐廳老闆都好興
奮。而近排個天氣又開始涼涼地，最啱就喺同一大班人一齊打便爐喇！所以博客今次就嚟介紹海
底撈（０６８６２）。
　　海底撈喺全球有５９３家分店，佢嘅發展一年比一年快，雖然今年市道麻麻地，但剩喺今年
上半年佢哋就已經再新開張咗１３０家餐廳，餐廳分布除咗喺神州之外，佢仲有喺寶島、香江、
獅城、泡菜國、東瀛同花旗國等等都有分店，令到缸友喺邊到都可以搵到呢一份家鄉味。
　　喺８月嗰時，海底撈就公布咗截至６月３０日止嘅中期業績，純利增近４１巴仙至９﹒１１
億元（人仔﹒下同），而餐廳經營收入升約５８巴仙至約１１３﹒３１億銀，人均消費
１０４﹒４銀，增約４巴仙，同店銷售增長近５巴仙，同店平均翻枱率為每天５﹒２次，成績相
當省鏡！海底撈話未來仲會繼續拓展餐廳網絡，包括餐廳密度同覆蓋地區，及策略性地尋求收購
業務及資產。
　　另外，佢哋又發展智慧化科技去減低人手成本，就好似佢哋依家有３間分店就開始用緊智慧
機械臂同智慧配鍋機，有成１７９家店已經用緊智慧傳菜機器人。到時應該會慳到唔少人手同人
工錢！海底撈最新就同中國通天酒業合作，推出一款搭配火鍋飲用嘅「海底撈微泡山葡萄酒」。
紅酒配火鍋就哂冬天打便爐暖暖身，除咗應該好受食客歡迎之外，海底撈咁有諗頭，下半年表現
應該都相當強勢！
　　今日「孖屐」又再仆低，海底撈喺依家嗰市度算硬淨。睇公仔圖，佢依家位於ＲＳＩ　５０
水平，屬可買入訊號，不過ＭＡＣＤ熊差距有擴大跡象，可以等佢股價跌到落３３﹒７５港銀先
吸納！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道23/09/2019
《開市Good Morning》溫傑：中電雖跌定85元見阻力
國際動態23/09/2019
美增兵中東 伊朗揚言反擊入侵者
生財有道20/09/2019
【嚟緊炒D乜】大家樂近期股價跌幅過大 21元水平4厘息趁低吸
生財有道20/09/2019
【地皮截標】啟德商業地重推反應遜收5標書 估值最高逾86億
FOCUS20/09/2019
【FOCUS】「採購牌」效果難料 減息難北京「換藥」
生財有道20/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：中銀香港可繼續持有
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金