《傳聞共賞》 中國油田服務價格上升；影視產業政策推出



《昔日傳聞》 港交所已委任瑞銀匯控，助游說倫交所股東同意併購方案

內地煤炭產銷續跌；小米積極發展產業基金

內地部分景區門票降；融資融券標的股份進一步擴大

山東黃金（０１７８７）可能向母公司收購金礦

倫交所聘摩根大通作顧問，阻港交所（００３８８）收購

騰訊擬推微信版「花唄」，攻信貸消費金融或第四季上線

國慶內地出境遊火爆；信義玻璃廣西設生產線擴產能

本港期指淡友大反攻；保險資金半年結減磅套現

新資金流入Ａ股；中國將出台「不可靠實體清單」

內地方便麵銷量復增；中秋假日內地葡萄酒銷售勁升

設施遇襲沙特阿美估值料減，恐延遲上市

本港多個新盤加快開售；外資險企在中國市佔升

細銀行推高回贈３年罰息期樓按鎖客，冀改善利潤

基金季結積極粉飾窗櫥；內地高端即食麵銷售續增長

內房股投地意欲大減；本地商廈主動減租

內地快落實外資參與衍生產品市場；金融科技新政策將出台

長和（００００１）夥大馬電訊商洽合併印尼業務

尖沙咀地舖２５００萬沽，減價近４成易手

中石化力攻非油品業務；伊泰煤炭發展煤化工及製油產業



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

