《傳聞》中國油田服務價格上升；影視產業政策推出

《傳聞》市場消息稱，隨著油田鑽探投資增加，帶動油田服務價格趨升，中海油田服務
（０２８８３）股價繼續高位徘徊，昨日（２３日）升收９﹒８５元，有力上破１０元。
市場消息稱，內地部分城市開始推出影視產業政策，支持行業發展，影視股借勢炒上。阿
里影業（０１０６０）昨日逆市升收１﹒３４元收市，在１﹒３元附近可低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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