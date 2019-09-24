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即市新聞

24/09/2019 10:24

《傳聞》傳滔博國際以８﹒３至１０﹒１元招股，籌最多９４億

　　《傳聞》據銷售文件披露，百麗國際分拆上市的運動用品零售及服務平台滔搏國際擬以每股
８﹒３元至１０﹒１元，發行９﹒３０２億股，集資額介乎７７﹒２１億至９３﹒９５億元。
　　集資所得款項將用於投資技術、償還應歸於百麗國際的未清償款項、短期銀行借款、營運資
金和股息支付。
　　股份預計於１０月２日定價，１０月１０日掛牌，美銀美林和摩根士丹利擔任聯席保薦人。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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