《魚缸博客》魚缸沽壓漸緩，趁回調現價吸納香港電訊作長揸！

《魚缸博客》近排魚缸氣氛轉淡，雖然花旗國同神州嘅貿易談判仍喺度進行，但可以預期都

唔會有太大實質嘅利好消息幫助孖屐重拾升軌，但大跌嘅機會亦唔大。見近日都有啲資金流入好

似中電（００００２）嘅公用股，博客都推介下一啲用嚟穩陣收息嘅股份，就係隻香港電訊

（０６８２３）。

依家香港電訊嘅股息率都有５厘半，收息之用算係唔錯。睇埋佢嘅基本業務，今年上半年收

入雖然跌咗一成一至１５１﹒０９億銀，但盈利增加一成半至２１﹒６２億銀。大摩上個月曾經

發表報告指，香港電訊嘅寬頻及流動業務ＡＲＰＵ有提升，ＥＢＩＴＤＡ總計都上升２巴仙至

５７﹒３３億銀，增長算喺比較穩定。

睇埋５Ｇ發展，公司喺今年中期業績報告指，香江政府為中頻帶嘅５Ｇ頻譜設定較低嘅拍賣

底價，有利行業嘅發展。而公司都計劃喺出年推出５Ｇ服務，博客認為，到時可以為香港電訊嘅

股價提供一個新動力。

呢排本地政局都影響到一啲本地公用股嘅前景，例如煤氣（００００３）被飲食業低迷拖累

影響業績。但手機網絡已經成為必需品，較少受經濟周期影響，大眾對即時資訊嘅需求亦都提升

，未來如果推出５Ｇ服務如果可以維持目前嘅毛利率，相信盈利增長都會有保證（公司上半年毛

利率達五成四，按年增長６個百分點）１

由公仔圖上睇，香港電訊喺今年七、八月回調時，喺１００天線搵到個相對穩陣嘅支持，而

且喺５０天線吸納嘅話，反彈幅度都唔錯。博客建議，不妨趁呢一轉回調，喺５０天線即現價分

段買入，用來長線部署。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

