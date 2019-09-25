  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/09/2019 09:01

《傳聞》深圳機場國際客雙位數增長；內地金銀飾物銷售升兩至三成

　　《傳聞》市場消息稱，深圳機場國際旅客增長呈雙位數上升，國際航空樞紐地位提升，有利
深圳航空拓展更大業務空間，持有深圳航空的深圳國際（００１５２）將受惠，可在１４﹒５元
至１４﹒８元可以低吸。
　　今年黃金與白銀勁升，據悉帶動內地金銀飾物銷售普遍上升２至３成，拓展網上與網下的金
銀產品的金貓銀貓（０１８１５）成為贏家，可在０﹒９４至０﹒９６元作投機性買入，止蝕位
為０﹒８８元。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態25/09/2019
環保少女：面臨大滅絕 各國只談錢
專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：與騰訊不同領域合作 休閒類遊戲吸用戶
專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：有危就有機 內地行業監管提高遊戲質素
生財有道24/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料港交所或下試220元
興證快訊24/09/2019
樓價回調
國際動態24/09/2019
Thomas Cook倒閉 60萬旅客滯留海外
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金