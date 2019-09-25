《傳聞》深圳機場國際客雙位數增長；內地金銀飾物銷售升兩至三成

《傳聞》市場消息稱，深圳機場國際旅客增長呈雙位數上升，國際航空樞紐地位提升，有利

深圳航空拓展更大業務空間，持有深圳航空的深圳國際（００１５２）將受惠，可在１４﹒５元

至１４﹒８元可以低吸。

今年黃金與白銀勁升，據悉帶動內地金銀飾物銷售普遍上升２至３成，拓展網上與網下的金

銀產品的金貓銀貓（０１８１５）成為贏家，可在０﹒９４至０﹒９６元作投機性買入，止蝕位

為０﹒８８元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

