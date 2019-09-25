《魚缸博客》中教首拓海外教育「孖屐」，現價買入仍有水位！

《魚缸博客》近排魚缸大隻藍籌都無嚟精神，表現呆滯，魚缸又同時形成咗一條下跌軌道，

缸友當然繼續「炒股唔炒市」啦。今日博客就同大家介紹番隻神州教育股，呢個板塊比較受政策

影響，孖屐氣氛對佢地影響就相對無咁大。

講到神州教育股，佢地過往都係倚靠不斷收購嚟擴展業務，從而帶動整體盈利增長。最近，

中教控股（００８３９）就完成左一項海外收購，以１﹒３４億澳元買咗位於袋鼠國（澳洲）悉

尼嘅一間高等教育機構，叫做國王學院嘅全部股權。呢間學校主要提供會計、商務、資訊科技及

對外英語教學嘅認證學位課程。

瑞銀對呢項收購發表左報告，話今次作價相當於國王學院２０１９財年預測

ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ（企業價值倍數）約９﹒４倍，低過中教嘅１７倍ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ，亦

都比平均高等教育機構嘅１１倍抵買，認為呢單刁屬優質資產。

睇番中教今年嘅中期業績報告，學校數目喺過去一年由４間專上教育學校增加至７間，全部

都係位於神州，意味今次收購係公司向海外「孖屐」拓展嘅第一步。中教喺神州有豐富嘅高等教

育經驗，收購海外知名高等教育學院有助擴展學生嘅來源；加上袋鼠國係唔少神州學生嘅熱門海

外升學選項之一，相信以海外升學作招睞可以吸引更多神州學生。

另外，公司繼續其拓展步伐，以每年收購兩至三間學校為「他屐」，可以預期公司會繼續喺

神州收購學校拓展業務，甚至進攻其他國家嘅教育孖屐。

睇返公仔圖，今次呢單刁對中教股價刺激作用都幾大，兩日內突破多條主要平均線，包括

１０天線、２０天線、２５０天線同１００天線等等，而１４天ＲＳＩ回升至５７嘅水平；加上

ＭＡＣＤ嘅牛差距有擴闊跡象，ＳＴＣ嘅Ｋ線同Ｄ線都仲繼續向上，後市仍具備上升動力。博客

建議，可以喺現價分段買入，初步阻力位為今年七月嘅橫行區大約１２﹒３銀，到時可以考慮部

分獲利。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

