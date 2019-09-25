  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/09/2019 11:58

《魚缸博客》中教首拓海外教育「孖屐」，現價買入仍有水位！

　　《魚缸博客》近排魚缸大隻藍籌都無嚟精神，表現呆滯，魚缸又同時形成咗一條下跌軌道，
缸友當然繼續「炒股唔炒市」啦。今日博客就同大家介紹番隻神州教育股，呢個板塊比較受政策
影響，孖屐氣氛對佢地影響就相對無咁大。
　　講到神州教育股，佢地過往都係倚靠不斷收購嚟擴展業務，從而帶動整體盈利增長。最近，
中教控股（００８３９）就完成左一項海外收購，以１﹒３４億澳元買咗位於袋鼠國（澳洲）悉
尼嘅一間高等教育機構，叫做國王學院嘅全部股權。呢間學校主要提供會計、商務、資訊科技及
對外英語教學嘅認證學位課程。
　　瑞銀對呢項收購發表左報告，話今次作價相當於國王學院２０１９財年預測
ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ（企業價值倍數）約９﹒４倍，低過中教嘅１７倍ＥＶ╱ＥＢＩＴＤＡ，亦
都比平均高等教育機構嘅１１倍抵買，認為呢單刁屬優質資產。
　　睇番中教今年嘅中期業績報告，學校數目喺過去一年由４間專上教育學校增加至７間，全部
都係位於神州，意味今次收購係公司向海外「孖屐」拓展嘅第一步。中教喺神州有豐富嘅高等教
育經驗，收購海外知名高等教育學院有助擴展學生嘅來源；加上袋鼠國係唔少神州學生嘅熱門海
外升學選項之一，相信以海外升學作招睞可以吸引更多神州學生。
　　另外，公司繼續其拓展步伐，以每年收購兩至三間學校為「他屐」，可以預期公司會繼續喺
神州收購學校拓展業務，甚至進攻其他國家嘅教育孖屐。
　　睇返公仔圖，今次呢單刁對中教股價刺激作用都幾大，兩日內突破多條主要平均線，包括
１０天線、２０天線、２５０天線同１００天線等等，而１４天ＲＳＩ回升至５７嘅水平；加上
ＭＡＣＤ嘅牛差距有擴闊跡象，ＳＴＣ嘅Ｋ線同Ｄ線都仲繼續向上，後市仍具備上升動力。博客
建議，可以喺現價分段買入，初步阻力位為今年七月嘅橫行區大約１２﹒３銀，到時可以考慮部
分獲利。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS25/09/2019
【FOCUS】數字貨幣取積極進展 人幣遠景更看俏
生財有道25/09/2019
春花秋月何時了
國際動態25/09/2019
環保少女：面臨大滅絕 各國只談錢
專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：與騰訊不同領域合作 休閒類遊戲吸用戶
專訪24/09/2019
【專訪】創夢天地高煉惇：有危就有機 內地行業監管提高遊戲質素
生財有道24/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍料港交所或下試220元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金