《魚缸博客》統一企業超賣，貼保歷加通道底線走，值得吼低吸納

《魚缸博客》雖然魚缸今日（２６日）輕微蜈蚣彈，暫時見九連陰，後市始終唔可以睇得太

好，建議都係先守一守，所以博客今日就要講下食品佬。統一企業（００２２０）雖然近期有啲

似橫行，但其實今個月整體而言都係撻低，而佢嘅下半年基本面其實唔太受外圍影響，加上神州

內需唔係太負面，所以值得吼低吸納。

最近大和同統一高層見面，大和作為大行覺得統一會繼續受惠原材料價格、增值稅率縮水利

好，下半年毛利率會繼續踢高。

不過，更重要係預計今年派息率可以到１００％，雖然係就係輕微調整咗今年同下年嘅每股

盈利預測，但都繼續畀「優於魚缸」評級，「他屐」１０蚊。

至於業務層面，雖然得茶飲品同即食麵，而今年天氣不利飲品業務，但繼續透過《王者榮耀

》賽事做ｐｒｏｍｏｔｅ，相信銷情都係樂觀嘅！

即食麵方面，上半年業務收益有４３億人仔增多３巴仙，同其他食品佬一樣，都係依靠高端

麵食，不過高層就強調公司唔會參加減價戰，所以普通麵產品銷售應該有縮水，暫時預單位數啦

！唔係太負面啫！

咁當然唔止大和睇好統一，雖然高盛已經係一眾大行入面睇得最淡，畀得個「中性」評級，

但預計今年純利可以有１２﹒７９億人仔，係眾大行入面「他屐」最高，比公司多逾２４巴仙。

花旗、匯證都唱好㗎，都畀「掃貨」評級，預計純利多１３至１６巴仙。

不過，都知道缸友們都未必打算放長嚟玩，所以都可以講下統一嘅技術走勢點樣醒神。統一

今個月第一個星期試過高位９﹒４８銀之後就不斷縮水，由保歷加通道頂線回返底線，依家上望

空間大咗之餘，加上統一今年初只穿過底線一次，再縮空間唔大，所以直博率高㗎！

另外，統一ＳＴＣ已到咗２０以下超賣水平，有啲蜈蚣彈嘅動力。雖然ＭＡＣＤ顯示統一仲

係處於弱勢，因為ＤＩＦ依然喺負數水平，不過個幅度唔太大，所以分分鐘有機會短期內轉正㗎

。部署上，現時統一８﹒３銀水平已經可以掃貨，極短期睇中線８﹒７６銀水平，有近半成水位

，長期睇頂線９﹒２２銀，有逾一成回報。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

