《傳聞共賞》百威亞太暗盤曾報２８元，內地動力電池行業整固

《傳聞共賞》 百威亞太暗盤曾報２８元，較招股價高近４％

滔搏（０６１１０）國際配售已獲超額認購

Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ因市場不穩，延遲至明年上市

內地動力電池行業整固；京信通信天線基站訂單上升



《昔日傳聞》 人民幣國債中標息率未及３厘

「大水喉」力吸美團；外資偷步買人債

ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ國際配售獲超額認購

深圳機場國際客雙位數增長；內地金銀飾物銷售升兩至三成

中國油田服務價格上升；影視產業政策推出

港交所已委任瑞銀匯控，助游說倫交所股東同意併購方案

內地煤炭產銷續跌；小米積極發展產業基金

內地部分景區門票降；融資融券標的股份進一步擴大

山東黃金（０１７８７）可能向母公司收購金礦

倫交所聘摩根大通作顧問，阻港交所（００３８８）收購

騰訊擬推微信版「花唄」，攻信貸消費金融或第四季上線

國慶內地出境遊火爆；信義玻璃廣西設生產線擴產能

本港期指淡友大反攻；保險資金半年結減磅套現

新資金流入Ａ股；中國將出台「不可靠實體清單」

內地方便麵銷量復增；中秋假日內地葡萄酒銷售勁升

設施遇襲沙特阿美估值料減，恐延遲上市

本港多個新盤加快開售；外資險企在中國市佔升

細銀行推高回贈３年罰息期樓按鎖客，冀改善利潤



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

