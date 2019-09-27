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即市新聞

27/09/2019 09:00

《傳聞共賞》百威亞太暗盤曾報２８元，內地動力電池行業整固

　《傳聞共賞》　百威亞太暗盤曾報２８元，較招股價高近４％
　　　　　　　　滔搏（０６１１０）國際配售已獲超額認購
　　　　　　　　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｗｉｔｃｈ因市場不穩，延遲至明年上市
　　　　　　　　內地動力電池行業整固；京信通信天線基站訂單上升

　《昔日傳聞》　人民幣國債中標息率未及３厘
　　　　　　　　「大水喉」力吸美團；外資偷步買人債
　　　　　　　　ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ國際配售獲超額認購
　　　　　　　　深圳機場國際客雙位數增長；內地金銀飾物銷售升兩至三成
　　　　　　　　中國油田服務價格上升；影視產業政策推出
　　　　　　　　港交所已委任瑞銀匯控，助游說倫交所股東同意併購方案
　　　　　　　　內地煤炭產銷續跌；小米積極發展產業基金
　　　　　　　　內地部分景區門票降；融資融券標的股份進一步擴大
　　　　　　　　山東黃金（０１７８７）可能向母公司收購金礦
　　　　　　　　倫交所聘摩根大通作顧問，阻港交所（００３８８）收購
　　　　　　　　騰訊擬推微信版「花唄」，攻信貸消費金融或第四季上線
　　　　　　　　國慶內地出境遊火爆；信義玻璃廣西設生產線擴產能
　　　　　　　　本港期指淡友大反攻；保險資金半年結減磅套現
　　　　　　　　新資金流入Ａ股；中國將出台「不可靠實體清單」
　　　　　　　　內地方便麵銷量復增；中秋假日內地葡萄酒銷售勁升
　　　　　　　　設施遇襲沙特阿美估值料減，恐延遲上市
　　　　　　　　本港多個新盤加快開售；外資險企在中國市佔升
　　　　　　　　細銀行推高回贈３年罰息期樓按鎖客，冀改善利潤
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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