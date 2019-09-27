《傳聞》受累新能源汽車銷售下降，據悉內地動力電池行業加速整固，產業裝機量進一步下
降，預期相關股份價格調整未完。天能動力（００８１９）昨日（２６日）跌收５﹒６１元收市
，料繼續向下尋底。
全球５Ｇ進入建設高峰期，據悉帶動京信通信（０２３４２）天線基站訂單上升，有利股價
向上突破１﹒９元阻力，昨日跌收１﹒８３元，短期續可在１﹒８元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
27/09/2019 09:01
《傳聞》內地動力電池行業整固；京信通信天線基站訂單上升
《傳聞》受累新能源汽車銷售下降，據悉內地動力電池行業加速整固，產業裝機量進一步下
降，預期相關股份價格調整未完。天能動力（００８１９）昨日（２６日）跌收５﹒６１元收市
，料繼續向下尋底。
全球５Ｇ進入建設高峰期，據悉帶動京信通信（０２３４２）天線基站訂單上升，有利股價
向上突破１﹒９元阻力，昨日跌收１﹒８３元，短期續可在１﹒８元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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