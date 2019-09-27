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即市新聞

27/09/2019 11:58

《魚缸博客》生發發ＲＳＩ處超賣區，港府增持或已見低可吸納！

　　《魚缸博客》魚缸低處未算低，今朝（２７日）又再趴低，不過跌又唔喺跌得太甘，證明後
市都仲有人頂住，或萬一有利好消息就可以向上突破！而就喺幾日前，魚缸都仲低迷緊嘅時候，
資料題示香江政府增持咗生發發（００３８８）共７６９８萬股，股權去到逾６巴仙，政府突然
撐實，喺咪證明生發發已經差唔多見底呢？所以今次博客就嚟講吓生發發，可以買吓嚟博佢年底
前有爆發！
　　生發發近排最ｈｉｔ嘅就喺想同倫交所合併，佢另外附加一個條件就喺要倫交所放棄同路孚
特嘅收購交易，不過消息一出，除咗倫交所董事會極速拒絕咗併購建議，仲好落力即刻收購路孚
特。正常人都會灰哂機，唔夠膽再提合併，之不過生發發就信心十足，依然未死心仲遊說緊對方
。先唔好講點解生發發咁有信心，博客認為就算合併未搞得成，生發發下半年嘅潛力都好大！
　　因為嚟近仲有２００宗新股排住隊嚟上市，而裡面仲有唔少重磅新股，所以如果下半年本地
政局回穩，中美貿易又無咩事，預計生發發全年新股集資額有機會達１８００億至２５００億銀
，收入非常之穩定！就好似其中一個大型新股百威亞太（０１８７６）上咗市之後，會令香江主
板市場喺首三季度集資額達１１２４３億港紙！
　　另外，畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢話，香江市場已有好轉跡象，包括今年首三季
於主板上市的新股數目同去年同期相若，以及７月及８月份新增上市申請宗數同上年同期相比上
升近３０巴仙，所以佢好睇好香江前景，仲話有望喺今年繼續蟬聯全球集資總額首三甲嘅地位！
　　睇返公仔圖，生發發依家位於ＲＳＩ約３０左右，屬超賣區，而ＭＡＣＤ熊差距有進一步收
窄，預料之後短期會有反彈，所以現價可吸納，而短期目標價可上望廿天線（約２３６元）。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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