《傳聞》周大福加次級城市增設分店；莎莎力拓線上線下零售模式

《傳聞》周大福（０１９２９）本港業務受到示威衝擊影響，據悉無礙拓展內地市場策略，

未來數年集中增加次級城市與縣級城鎮的分店，擴大市場滲透率與保持業務增長動力，６﹒２

元至６﹒４元可以低吸。

受累社會事件，莎莎國際（００１７８）銷售收入受影響，據悉集團加力網購業務，擬擴大

與淘寶合作，發展線上線下的新零售模式，股價跌至１﹒６元至１﹒６５元有承接。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

