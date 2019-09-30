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即市新聞

30/09/2019 09:01

《傳聞》周大福加次級城市增設分店；莎莎力拓線上線下零售模式

　　《傳聞》周大福（０１９２９）本港業務受到示威衝擊影響，據悉無礙拓展內地市場策略，
未來數年集中增加次級城市與縣級城鎮的分店，擴大市場滲透率與保持業務增長動力，６﹒２
元至６﹒４元可以低吸。
　　受累社會事件，莎莎國際（００１７８）銷售收入受影響，據悉集團加力網購業務，擬擴大
與淘寶合作，發展線上線下的新零售模式，股價跌至１﹒６元至１﹒６５元有承接。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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