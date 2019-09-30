《傳聞》提親倫交所，港交所洽逾７００億銀團

《傳聞》港交所（００３８８）提購倫敦證券交易所集團，即使倫交所董事會拒絕港交所提

案，港交所續推進游說股東工作。市場消息指，港交所正洽商７０億元（英鎊．下同）至８０億

元（約６７６億至７７３億港元）的銀團貸款，以資助其規模達２９６億元（約２８６０億港元

）的收購方案。

據悉港交所早在提出交易時，已有大額未動用的貸款額度。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

