《傳聞》尖沙咀君怡酒店全幢快易手，獲４８億元洽購

《傳聞》市場消息指，尖沙咀君怡酒店獲洽購。物業位於金巴利道，鄰近美麗華商場，項目

於１９９０年落成，地下設多個舖位，由時裝店等租用，部分交吉。閣樓及１樓設有咖啡室、餐

廳等，２至２１樓為酒店客房，總樓面面積約２４﹒３萬平方呎。

消息指，該物業涉及不同事件，早前接管人交由會計師樓進行放售，意向價約６０億元，近

日有財團出價約４８億元，有望快易手。若最終成交，每間房價值約８７９萬元，低意向價約兩

成。



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