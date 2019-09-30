《傳聞》市場消息指，尖沙咀君怡酒店獲洽購。物業位於金巴利道，鄰近美麗華商場，項目
於１９９０年落成，地下設多個舖位，由時裝店等租用，部分交吉。閣樓及１樓設有咖啡室、餐
廳等，２至２１樓為酒店客房，總樓面面積約２４﹒３萬平方呎。
消息指，該物業涉及不同事件，早前接管人交由會計師樓進行放售，意向價約６０億元，近
日有財團出價約４８億元，有望快易手。若最終成交，每間房價值約８７９萬元，低意向價約兩
成。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
30/09/2019 09:30
《傳聞》尖沙咀君怡酒店全幢快易手，獲４８億元洽購
《傳聞》市場消息指，尖沙咀君怡酒店獲洽購。物業位於金巴利道，鄰近美麗華商場，項目
於１９９０年落成，地下設多個舖位，由時裝店等租用，部分交吉。閣樓及１樓設有咖啡室、餐
廳等，２至２１樓為酒店客房，總樓面面積約２４﹒３萬平方呎。
消息指，該物業涉及不同事件，早前接管人交由會計師樓進行放售，意向價約６０億元，近
日有財團出價約４８億元，有望快易手。若最終成交，每間房價值約８７９萬元，低意向價約兩
成。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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