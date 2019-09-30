《魚缸博客》國慶唔炒濠賭炒食品，旺旺喺下降軌預備撈貨！

《魚缸博客》博客仲記得，係２０１５年港股大時代到２０１７年期間，十一黃金周來來去

去都係炒幾個板塊，唔係食品就係濠賭！不過，２０１８年開始就已經炒唔起濠賭，今年就更加

唔使講。

十一唔去外地，咁咪留係本地消費囉！但食嘢就一定要食，無得走啦下話？所以博客認為，

今年食品股依然有得炒，而且大家都好似未覺醒。食品股入面，博客推介就係旺旺

（００１５１）。

大家會問，點解唔係統一企業（００２２０）呢？要分清楚兩者做乜食品先，統一企業主打

即食麵、飲品、醬料之類，但旺旺就主打零食類同飲品類，原則上喜慶節日就應該係會係旺旺受

惠多啲！博客讀書時候成日聽到電視做《旺仔牛奶》同《旺仔ＱＱ糖》洗腦式賣廣告，重有「怕

辣就食原味唔辣啦」嘅燒米餅。博客認為，其實大中華區嘅零食選項入面，旺旺嘅品牌效應已經

「深耕細作」好多年，點都有牙力。

另一個因素就係，旺旺處於下降軌道，其實節慶日前比較少可，你可以話係因為大家睇經濟

比較差，但博客始終相信，經濟幾差都好，人係要食，特別係中國人係節慶上從不馬虎，所以可

以視為買入信號。此外，旺旺係９月初納入國指之後，７、８月吸貨嘅人要獲利好正常，所以先

會出現呢個降軌。

睇返圖表，旺旺依家喺條下降軌中間咁上下，今日突然抽高出支大陽，博客認為現價追入唔

好執輸最緊要，就算真係再跌多轉都好，博客覺得可以再溝貨，只要貨底成本唔低過５﹒２至５

﹒４之間都ｏｋ，雖然底部距離而家有一蚊距離，所以大家想炒旺旺，真係預留資金作溝貨準備

，頂部都係先睇住６﹒５銀左右，唔排除國慶節後會升穿呢個位！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

