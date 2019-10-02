《傳聞共賞》抖音母企６月成功扭虧，機構控制成本加快去中環化

《傳聞共賞》 抖音母企上半年營收表現超預期，６月成功扭虧

機構節流加快「去中環化」，世邦魏理仕轉租金鐘觀塘商廈

國慶內地酒店需求旺；青島啤酒計劃擴大海外市場



《昔日傳聞》 提親倫交所，港交所傳洽逾７００億銀團

尖沙咀君怡酒店全幢快易手，獲４８億元洽購

基金減持內險股，預期內地保險市場競爭加劇

周大福加次級城市增設分店；莎莎力拓線上線下零售模式

滔搏（０６１１０）國際配售已獲超額認購

Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ因市場不穩，延遲至明年上市

內地動力電池行業整固；京信通信天線基站訂單上升

人民幣國債中標息率未及３厘

「大水喉」力吸美團；外資偷步買人債

ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ國際配售獲超額認購

深圳機場國際客雙位數增長；內地金銀飾物銷售升兩至三成

中國油田服務價格上升；影視產業政策推出

港交所已委任瑞銀匯控，助游說倫交所股東同意併購方案

內地煤炭產銷續跌；小米積極發展產業基金

內地部分景區門票降；融資融券標的股份進一步擴大

山東黃金（０１７８７）可能向母公司收購金礦

倫交所聘摩根大通作顧問，阻港交所（００３８８）收購

騰訊擬推微信版「花唄」，攻信貸消費金融或第四季上線

國慶內地出境遊火爆；信義玻璃廣西設生產線擴產能

本港期指淡友大反攻；保險資金半年結減磅套現

新資金流入Ａ股；中國將出台「不可靠實體清單」



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

