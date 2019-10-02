《傳聞》國慶內地酒店需求旺；青島啤酒計劃擴大海外市場

《傳聞》中國內需強勁，據悉國慶酒店需求大增兩至三成，美團點評（０３６９０）的酒店

與旅遊業務也是受惠，成為下半年收入增長動力來源，支持股價高位徘徊，宜待回落至７７元至

７８元低吸。

另外，市場消息指出，內地啤酒市場競爭激烈，據悉青島啤酒（００１６８）計劃擴大海外

市場，目前已布局全球一百多個家，未來進一步增加營銷網絡，保持海外銷售增長，青啤在４５

元至４６元有承接。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

