《傳聞》中國內需強勁，據悉國慶酒店需求大增兩至三成，美團點評（０３６９０）的酒店
與旅遊業務也是受惠，成為下半年收入增長動力來源，支持股價高位徘徊，宜待回落至７７元至
７８元低吸。
另外，市場消息指出，內地啤酒市場競爭激烈，據悉青島啤酒（００１６８）計劃擴大海外
市場，目前已布局全球一百多個家，未來進一步增加營銷網絡，保持海外銷售增長，青啤在４５
元至４６元有承接。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
02/10/2019 09:04
《傳聞》國慶內地酒店需求旺；青島啤酒計劃擴大海外市場
《傳聞》中國內需強勁，據悉國慶酒店需求大增兩至三成，美團點評（０３６９０）的酒店
與旅遊業務也是受惠，成為下半年收入增長動力來源，支持股價高位徘徊，宜待回落至７７元至
７８元低吸。
另外，市場消息指出，內地啤酒市場競爭激烈，據悉青島啤酒（００１６８）計劃擴大海外
市場，目前已布局全球一百多個家，未來進一步增加營銷網絡，保持海外銷售增長，青啤在４５
元至４６元有承接。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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