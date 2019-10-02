《傳聞》抖音母企上半年營收表現超預期，６月成功扭虧

《傳聞》市場消息指，「抖音」（海外稱ＴｉｋＴｏｋ）母企字節跳動上半年營收表現超預

期，料介乎５００億至６００億元（人民幣．下同）。盡管公司上半年整體仍虧損，但６月已成

功扭虧。

消息稱，由於上半年錄得強勁增長，字節跳動將年度收入目標由１０００億元上調至

１２００億元，並有信心在下半年實現盈利。根據早前報道，字節跳動去年的收入約為５００億

元，僅勉強達標。



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