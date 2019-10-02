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即市新聞

02/10/2019 09:01

《傳聞》抖音母企上半年營收表現超預期，６月成功扭虧

　　《傳聞》市場消息指，「抖音」（海外稱ＴｉｋＴｏｋ）母企字節跳動上半年營收表現超預
期，料介乎５００億至６００億元（人民幣．下同）。盡管公司上半年整體仍虧損，但６月已成
功扭虧。
　　消息稱，由於上半年錄得強勁增長，字節跳動將年度收入目標由１０００億元上調至
１２００億元，並有信心在下半年實現盈利。根據早前報道，字節跳動去年的收入約為５００億
元，僅勉強達標。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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