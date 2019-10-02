《魚缸博客》５Ｇ手機掀換機潮，宜部署晶片股首推ＡＳＭ太平洋

《魚缸博客》過去嘅一個月，隨住蘋果、華為同小米相繼推出新手機，手機設備股特別係舜

宇光學（０２３８２）氣勢如虹。近排雖然喺高位略為整固，但仍然可以企穩喺１００銀樓上。

博客呢次唔係推薦手機設備股，而喺相關嘅半導體股，當中就以ＡＳＭ太平洋（００５２２）走

勢比較標青。

最新國際研究暨顧問機構Ｇａｒｔｎｅｒ嘅數據就顯示，２０１９年智能手機銷售量將會下

跌逾３巴仙，主要喺換機嘅吸引力唔夠；不過，到２０２０年起，當５Ｇ手機逐漸喺孖屐普及，

就可以帶動目前４Ｇ手機嘅換機潮，仲預測５Ｇ手機嘅市佔率喺出年嘅一成增加到２０２３年嘅

五成六！

而且，早前日神州三大電訊巨頭中聯通（００７６２）日前仲已經推出咗５Ｇ嘅預約服務

Ｐｌａｎ，以７至８折去吸客，手機晶片類股份已經有啲資金流入。因為５Ｇ手機出貨量推升，

對做晶片切割機器嘅ＡＳＭ太平洋嚟講，盤生意自然會增加。相比之外，另一間晶片公司中芯國

際（００９８１）走勢就出現回落，好可能同佢地嘅晶片技術仍然落後其他地方有關。

睇埋個技術走勢圖，ＡＳＭ太平洋上個月啱啱創咗年內新高嘅１０２﹒５銀，目前喺

２０天線（９７﹒０４２銀）拉鋸。另一方面，佢嘅１４天ＲＳＩ仲見５０之上，今日已回升到

５８嘅水平，ＭＡＣＤ熊差距開始收窄，預料短期仍然會喺高位整固，缸友唔使心急買貨，建議

喺保歷加通道中軸即係９７銀水平吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

