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即市新聞

02/10/2019 11:50

《魚缸博客》百麗國際分拆滔博國際上市，就快截飛抽唔抽好？

　　《魚缸博客》大隻佬百威亞太（０６１１０）掛牌後，今日（２日）第二日股價有得炒上，
博客睇睇個盤路，都係靠保薦人托住表現，呢兩個莊真係唔話得。
　　但接落嚟又有個大隻佬預備要上，就係百麗國際分拆滔博國際（０６１１０）上市，博客第
一個反應就係：係咪有咩「龍撩」入面啊？百麗私有化完又上市？真係咁缺錢咩？明明滔博國際
旗下銷售網絡都幾大，又拎到Ｎｉｋｅ同Ａｄｉｄａｓ專營權，照計就幾疊水。
　　博客第一時間打俾老友麥嘉嘉問個究竟，嘉嘉話依家內地行緊「運動ＳＴＹＬＥ」風氣，後
生到中年人都唔再係以前西褲加皮鞋咁著，加上有國策支持，國家要靠內需撐起表現，所以呢類
波鞋股都係重點受惠多，短期內或者有炒作。雖然入場費要成萬銀，都唔算親民，所以嘉嘉預計
都係大戶認購比較多。
　　博客睇睇輝立孖展抽飛情況，都有７﹒９億銀，以佢集資額９３億計算，都唔係話咁熱咁。
再打去問下Ａｌｖｉｎ（張智威），佢話信誠依家孖展額都有二千幾萬左右，表現反應都係麻麻
地，但唔排除下午兩三點突然有大孖沙打電話入飛。Ａｌｖｉｎ就覺得佢係呢個時間點上市，係
幾奇妙，因為佢係１０月１０日上市，剛剛好係黃金周完之後幾日，當時應該係各大銷售數據、
消費額公布嘅日子，可能有機會借勢炒上去。
　　以博客炒新股經驗，如果有流動資金二、三十萬，加多小小孖展去抽，或者都會有啲肉食，
假如兩個莊美銀美林同大摩托得住，預料都可以抄高三幾巴仙都無問題，咪當執小小；但如果係
想做「一手黨」就無謂啦，分分鐘重要輸手續費，不如等佢上完市出晒獲利盤先再入。至於暗盤
，博客認為應該波動都不大，水位未必太高，所以都唔建議啦。
　　留意返，呢隻集資所得數要用一部分還債，所以未必值得長揸，入飛人士要考慮風險啦。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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