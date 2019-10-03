《傳聞》百威亞太（０１８７６）昨日（２日）上升逾５％，以２９﹒７元收市，短期有上
破３０元。據悉百威亞太市值逾３０００億元，納入富時等國際指數是遲早問題，基金偷步入市
搶百威亞太。
另外，市場消息稱，今年底內地將再增逾十萬個５Ｇ基站，相關基站天線需求逐步增加，有
利京信通信（０２３４２）業務，昨日微升以１﹒８３元收市，續可在１﹒８元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/10/2019 09:01
《傳聞》基金偷步入市搶百威亞太；內地５Ｇ基站天線需求增加
《傳聞》百威亞太（０１８７６）昨日（２日）上升逾５％，以２９﹒７元收市，短期有上
破３０元。據悉百威亞太市值逾３０００億元，納入富時等國際指數是遲早問題，基金偷步入市
搶百威亞太。
另外，市場消息稱，今年底內地將再增逾十萬個５Ｇ基站，相關基站天線需求逐步增加，有
利京信通信（０２３４２）業務，昨日微升以１﹒８３元收市，續可在１﹒８元以下低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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