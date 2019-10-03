《傳聞》貝萊德與騰訊商洽探索擴張中國業務

《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，貝萊德與騰訊控股（００７００）在過去一年進行

初步探討，希望擴大中國業務。貝萊德正探索將其投資組合工具，提供給中國市場的方法，雙方

商洽尚處於初級階段，還沒有做出任何最後決定。

彭博之前亦曾引述知情人士報道，貝萊德與幾家中國大型銀行進行磋商，探討與中資銀行近

期分拆為獨立法律實體的財富管理業務建立合資企業。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

