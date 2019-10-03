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即市新聞

03/10/2019 11:58

《魚缸博客》雅生活（０３３１９）現價超買，忍手等１８蚊先買入

　　《魚缸博客》近期魚缸不斷縮水，缸內魚毛要逆市踢高都有啲難度，可能缸友們都將目光放
晒喺啲新魚毛百威亞太（０１８７６）身上，不過博客覺得其實都有其他選擇嘅！
　　上星期四（２６號）雅生活服務（０３３１９）終於公布買起中民物業、新中民物業各六成
貨，「孖屐」對今次買貨反應都唔錯，股價鏟高咗唔少，不過博客覺得未係時候掃貨，暫時忍一
忍手等回吐，再吼低買貨。
　　評級佬高盛睇法好正面，因為雅生活嘅估值未完全反映佢快速增長嘅長期前景，而今次併唔
單止係為咗擴大規模，亦都改善咗收入結構同協同潛力，所以最近亦升佢「他屐」近一成半到
２５蚊，仲放喺「確信掃貨」ｌｉｓｔ。
　　不過，東瀛評級佬大和睇法就比較保守，雖然今次收購短期唔會帶嚟重大盈利貢獻，但相信
到下年中期就會有幫助，員工成本同行政開支減少，加上社區增值服務仲有踢高空間，未來兩年
跑贏同行機會都好高，升佢「他屐」逾一成六到２０﹒６蚊，維持「掃貨」投資評級。
　　雖然博客同意評級佬嘅睇法，但個「他屐」暫時真係好難上到，一方面收購消息已經充分反
映，同時佢個技術走勢確實唔太靚仔。快步ＳＴＣ嘅％Ｋ線同％Ｄ線都已經到達超買區，回吐壓
力好大。另外，雅生活近期經常都破咗保歷加通道個頂，即係約１９﹒５銀，絕對唔係掃貨嘅好
時機。
　　不過，博客絕對無否定雅生活賺錢能力嘅意思，佢今年中期表現其實缸友都收晒貨，純利按
年多近６３巴仙。雖然上年全年佢多賺逾１﹒７６倍，今年要追呢個目標比較困難，不過只要按
中期表現走埋下半年，都已經跑贏同行。
　　喺部署方面，其實依家就係要等回調浪。雅生活之前喺１８蚊水平悶咗兩日，相信呢個位置
有啲支持，亦都比較吸引可以掃貨，上望高盛「他屐」２５蚊。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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