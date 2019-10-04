《傳聞共賞》澳門酒店人氣旺盛，大家樂加快內地開店

《傳聞共賞》 中國飛鶴下周上市聆訊，月中展開上市前推介

國慶金飾銷售旺；澳門酒店人氣旺盛；大家樂加快內地開店



《昔日傳聞》 基金偷步入市搶百威亞太；內地５Ｇ基站天線需求增加

貝萊德與騰訊商洽探索擴張中國業務

渣打上月阿聯酋裁減過百職位，轉型拓數碼業務

抖音母企上半年營收表現超預期，６月成功扭虧

機構節流加快「去中環化」，世邦魏理仕轉租金鐘觀塘商廈

國慶內地酒店需求旺；青島啤酒計劃擴大海外市場

提親倫交所，港交所傳洽逾７００億銀團

尖沙咀君怡酒店全幢快易手，獲４８億元洽購

基金減持內險股，預期內地保險市場競爭加劇

周大福加次級城市增設分店；莎莎力拓線上線下零售模式

滔搏（０６１１０）國際配售已獲超額認購

Ｇｌｏｂａｌ Ｓｗｉｔｃｈ因市場不穩，延遲至明年上市

內地動力電池行業整固；京信通信天線基站訂單上升

人民幣國債中標息率未及３厘

「大水喉」力吸美團；外資偷步買人債

ＦｒｉｅｎｄＴｉｍｅｓ國際配售獲超額認購

深圳機場國際客雙位數增長；內地金銀飾物銷售升兩至三成

中國油田服務價格上升；影視產業政策推出

港交所已委任瑞銀匯控，助游說倫交所股東同意併購方案

內地煤炭產銷續跌；小米積極發展產業基金

內地部分景區門票降；融資融券標的股份進一步擴大

山東黃金（０１７８７）可能向母公司收購金礦



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

