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即市新聞

04/10/2019 11:07

《傳聞》泰格醫藥擬最快明年在港上市，籌５至７億美元

　　《傳聞》據知情人士透露，中國醫藥產品臨床試驗服務商泰格醫藥，擬最快明年在香港發行
股票，籌５至７億美元，公司已與潛在投資者討論是次發行股份。
　　消息又指，公司不希望是次發行消息提早外傳，因為目前依然在早期計劃階段，發行日期及
規模依然有變數。公司相信，是次上市有望帶來更多相關投資研究，日後亦可為可能收購事項籌
措資金。
　　泰格醫藥於２００４年成立，並已於美國上市，旗下方達控股亦已於去年５月於美國上市。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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